Objetos Voadores não Identificados, o fascínio

Sabe-se lá desde quando começou. Mas a existência de OVNIs (Objetos Voadores Não-Identificados), acredite-se ou não, já faz parte do imaginário popular. E lá estão os homenzinhos verdes (marcianos), dentro das suas naves, querendo algum contato com os terráqueos. Até Rita Lee e Roberto de Carvalho renderam-se ao charme dos verdinhos. Quem nunca cantarolou “Alô alô Marciano”, que atire a primeira pedra. Já avistar um OVNI é privilégio de poucos.

Caso de gente da Força Aérea dos Estados Unidos, base do comentário de hoje aqui na coluna. Na última quarta-feira 26, foi noticiado o depoimento do ex-oficial Davi Grusch, no Congresso americano: dele e mais três outros militares aposentados, “para testemunhar sobre avistamentos de Objetos Voadores Não-Identificados) durante suas carreiras..

Registre-se que David Grusch também afirmou que o governo dos Estados Unidos tem OVNIs e restos de mortais de pilotos supostamente “não humanos”, mas que ele sabe disso apenas por ouvir dizer. “Isso é algo que eu mesmo não testemunhei”. Leitores do Portal do Holanda se manifestaram sobre a publicação. Alguns com ironia ou brincadeira. Outros sem duvidar da existência de outras civilizações. E teve até cutucada nos americanos.

“Espero que essa maconha não chegue aqui no meu bairro”, disse um. “Sendo verdade ou não, quem ainda vai acabar com a humanidade vai ser os Americanos”, afirmou outro. “Inocente é quem acha que a única civilização que deu certo é a terrestre”, defendeu um terceiro. A seguir, alguns outros comentários (na íntegra).

“Eles estão entre nós, e, muitas vezes nem imaginamos quem são, mas... tenho a nítida impressão que nos visitam.., não a todos...mas aqueles que eles escolhem”. “E se uma equipe estrelar resolver vir aqui resgatar os ETs ? Vai dar B.O. e muito pano pra manga”. “E só eles que têm né?! Do mundo todo, os et foram cair apenas lá nos EUA?! KKK”. “Há três tipos de gente. Os que imaginam o que acontece. Os que não sabem o que acontece. E nós que faz acontecer”. “Espero que essa invasão aconteça logo, e que tudo isso aqui na terra vire cinza...”. “De novo essa história. Todo mundo sabe que tem. E só olhar pro vizinho”. Teve mais comentários:

“Isso já é tão óbvio! Pq o governo ainda esconde?” “E tao verdade que os advogados dele abandonaram o caso quando ele disse nao ter provas do que ta falando”. “Tadinho. Deve ter sofrido muito nos tempos de militar”. “Grande novidade... Só não acredita quem não tem capacidade de raciocínio lógico”. “Somos a raça mais esperta no universo”. “Na moral só idiotas pra acreditar numa besteira dessa”.

Nesta quinta-feira 26, não faltaram notícias tristes na mídia. Mesmo que tenha chegado ao fim a rebelião em presídio do vizinho Estado do Acre, iniciada na quarta-feira, a confirmação de mortes apenas demonstra que a violência já faz parte do cotidiano. Violência verbal também. Hoje, por exemplo, a imprensa divulgou que um candidato a uma cadeira no TST (Tribunal Superior Eleitoral) já defendeu a execução de Lula e Dilma Rousseff... na guilhotina. Ah! E também falou em atropelar “manifestantes comunistas”. Tudo bem, quem sabe ele estava brincando. Um ato falho, talvez.

Desculpem pelo desabafo mas, num dia igual a este, pensar em marcianos e Objetos Voadores Não-Identificados pode ser um alívio. E não deixa de ser fascinante imaginar um mundo de extraterrestres. Mesmo que seja pura ficção. Ou não, quem sabe?