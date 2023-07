Zelensky afirma que ‘o mundo inteiro quer matar Putin’

Zelensky ainda informou que cerca de 21 mil mercenários do Grupo Wagner foram mortos na Ucrânia. A informação é revelada após o líder do grupo, Yevgeny Prigozhin, comandar rebelião em Moscou contra Putin, mas que foi abortada.

“É mais perigoso para Putin do que para mim, honestamente. Porque é só na Rússia que eles querem me matar, enquanto o mundo inteiro quer matá-lo”, respondeu Zelensky, segundo a CNN.

