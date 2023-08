Vídeos mostram queda de avião onde líder do Grupo Wagner e mais 9 morreram

Um vídeo mostra a aeronave caindo e deixando um rastro de fumaça. Em outro vídeo é possível ver o avião já no chão em chamas e com equipes do Corpo de Bombeiros e da polícia.

Vídeos mostram o momento em que o jato executivo cai em Tver, no norte da Rússia, resultando na morte de Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo mercenário Wagner, e outras nove pessoas, nesta quarta-feira (24).

