Vídeo: Aquário gigante explode, deixa feridos e 1,5 mil peixes espalhados por avenida

Segundo a polícia de Berlim, os estilhaços do vidro deixaram duas pessoas sem gravidade pelos estilhaços do vidro.

Chamado AquaDom, o aquário ficava no lobby do hotel Radisson e comportava cerca de um milhão de litros de água, em um complexo que também abriga um museu, além de lojas e restaurantes.

O maior aquário cilíndrico do mundo explodiu, na manhã desta sexta-feira (16), e deixou duas pessoas feridas além de espalhar parte dos 1,5 mil peixes na avenida Bundesstrabe, no bairro de Mitte, em Berlim, na Alemanha.

