Vacinação de turistas em Nova York deve começar em breve, afirma prefeito

"Nós estamos instalando postos móveis de vacinação para turistas em partes da cidade de Nova York que concentram mais tráfego, onde os turistas adoram ir. E, veja, acho que isso é parte de um 'Bem-vindo de volta à cidade de Nova York'. Nós querem que todos estejam seguros", afirmou Blasio. Ao ser questionado sobre os brasileiros, ele declarou: "Meu coração está com os brasileiros. Há tanta dor, tanta dificuldade. Acho que o que pudermos fazer por quem está nos visitando para dar boas-vindas e mostrar que nós nos importamos com todos que estão aqui".

