Vacina Sputnik é simples e confiável como um fuzil AK-47, diz Putin

Na reunião com a vice-primeira-ministra, Putin disse ainda ser favorável à quebra das patentes das vacinas contra o coronavírus. A declaração coloca o líder russo do mesmo lado que o presidente dos EUA, Joe Biden --seu maior rival na política internacional.

Segundo comunicado do fundo soberano da Rússia, responsável por financiar o desenvolvimento das vacinas no país, o novo imunizante tem uma eficácia de 79.4% --em comparação, a da Sputnik V é de 91.6% com duas doses.

Há dúvidas, porém, sobre a segurança da vacina russa --no fim de abril, a Anvisa negou autorização para que o imunizante fosse usado no Brasil, por exemplo.

Por isso, a arma foi adotada tanto por exércitos quanto por grupos rebeldes ao redor do mundo --em Moçambique, o fuzil aparece inclusive na bandeira do país devido à sua importância na guerra de independência.

O Kalashnikov --também conhecido pela sigla AK-47-- é o fuzil mais vendido de todos os tempos, conhecido pelo baixo valor de produção (na comparação com outros armamentos semelhantes) e por quase nunca travar, funcionando em todas as situações climáticas.

"Tão simples e confiáveis quanto um fuzil Kalashnikov", afirmou ele durante um encontro com a vice-primeira-ministra, Tatiana Golikova, que foi transmitido ao vivo no país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.