Turbulência faz passageiros voar de assento e deixa 36 feridos em voo para o Havaí

A companhia aérea informou que, apesar do incidente, o avião "pousou com segurança" em seu destino, Honolulu.

A equipe médica atendeu os pacientes com ferimentos na cabeça, cortes, hematomas, náuseas e perda de consciência. Todos estão em condições estáveis, segundo o diretor do Serviço de Emergência de Honolulu, Dr. Jim Ireland.

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Ao menos 36 pessoas ficaram feridas durante um voo da Hawaiian Airlines de Phoenix para o Havaí, nos Estados Unidos. Uma forte turbulência ocorreu cerca de 30 minutos antes do pouso da aeronave e, entre as dezenas de feridos, 11 apresentaram lesões graves e 3 eram comissários de bordo.

