Naufrágio de navio deixa 31 pessoas desaparecidas na Tailândia

O Sukhothai HTMS, de fabricação americana, entrou em operação em 1987, de acordo com o centro de estudos US Naval Institute.

Os tripulantes "perderam o controle" do navio, que afundou pouco depois da meia-noite devido às fortes marés no Golfo da Tailândia, após o sistema elétrico ser danificado, afirmou o almirante.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.