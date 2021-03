Trump e Melania foram vacinados contra Covid-19, afirma assessor

De acordo com o Sistema Globo, Trump quanto Melania tiveram Covid-19, em outubro de 2020. O ex-presidente chegou a ser hospitalizado, e a ex-primeira-dama teve sintomas mais leves e foi tratada em casa. O filho do casal, Baron, também teve a doença.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e a ex-primeira dama Melania, foram vacinados contra Covid-19 em janeiro quando ainda estavam na Casa Branca, afirmou um assessor nesta segunda-feira (1º). Eles já tomaram a 1ª e 2ª dose do imunizante, no entanto, não foi informada se vacina foi do laboratório Pfizer ou da Moderna.

