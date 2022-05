Suécia e Finlândia entregam pedido de entrada na Otan

Observadores especulam que os turcos queiram também outras vantagens, como a volta ao programa de fabricação do caça americano F-35, do qual foram expulsos por comprar sistemas antiaéreos da Rússia. Erdogan apoia Kiev na guerra, mas é próximo de Putin.

O processo de avaliação, que poderia durar até dois anos, será acelerado, disse a Otan. Mas existe um primeiro e grande obstáculo, que é a resistência turca. Ancara, que como membro do clube tem poder de veto a novos sócios, já disse que não aceita a entrada porque os países protegem opositores do governo de Recep Tayyip Erdogan e aplicam embargo de armas a ele.

