Seis palestinos fogem de prisão de segurança máxima em Israel por meio de túnel

A fuga aconteceu poucas horas antes do início em Israel, na segunda-feira à noite, das festas do Ano Novo judaico.

O serviço penitenciário disse que os fugitivos cavaram um túnel a partir do chão do banheiro da cela. Os 400 detentos de Gilboa foram realocados ante a possibilidade de que outros túneis tenham sido cavados.

A prisão fica localizada a apenas 4 km da Cisjordânia, e a 14 km da fronteira com a Jordânia, possíveis destinos dos fugitivos, de acordo com um porta-voz da polícia.

Policiais e soldados israelenses iniciaram uma caçada na região da penitenciária de Gilboa, no norte do país, após um alerta emitido às 3h locais (21h de domingo em Brasília). Foram mobilizados postos de controle, cães farejadores e meios de observação aérea.

