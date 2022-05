Rússia diz que entrada de Finlândia e Suécia na Otan seria 'grave erro'

Também nesta segunda, as exportações de energia da Rússia para a Finlândia caíram para zero. Moscou diz que o corte se deve à ausência de pagamento, e Helsinque argumentou que a suspensão do envio do dinheiro ocorre em razão das restrições impostas por nações ocidentais. A energia russa exportada corresponde a cerca de 10% do consumo finlandês.

"Nem Bruxelas, nem Washington, nem as outras capitais da Otan devem ter ilusões de que vamos simplesmente tolerar isso", disse Rabkov, segundo as agências russas RIA e Interfax.

