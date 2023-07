Rival do Twitter, Threads do Instagram será lançado nesta semana

O novo aplicativo do Instagram, o Threads, que promete ser rival do Twitter, deve ser lançado nesta quinta-feira (6), conforme uma listagem no App Store da Apple onde aparece como pré-venda.

Para atrair o público, Mark está há alguns meses contando com a divulgação de celebridades e influencers.

O Threads será semelhante ao Twitter com postagens de texto curtas que podem ser curtidas, comentadas e compartilhadas. Os usuários do Threads poderão usar o mesmo nome de usuário e seguir as mesmas contas do Instagram.

Mark Zuckerberg, dono do Instagram, Facebook, e WhatsApp, quer aproveitar a irritação dos usuários do Twitter que estão insatisfeitos com a rede social desde que foi comprada por Elon Musk.

Desde o anúncio de lançamento do Threads, Elon e Mark passaram a “rivalizar” nas redes sociais. Musk, inclusive, desafiou Zuckerberg para lutar em um octógono em Las Vegas.