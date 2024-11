Rebeldes dizem ter avançado até segunda maior cidade da Síria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rebeldes sírios que se opõem ao governo do ditador Bashar al-Assad afirmaram nesta sexta-feira (29) ter avançado até a cidade de Aleppo, no norte da Síria, depois de uma ofensiva surpresa que avançou rapidamente por território controlado pelo regime e reconquistou áreas perdidas há quase uma década pelas forças insurgentes.

Os combatentes, liderados pela milícia islâmica Hayat Tahrir al-Sham, começaram a ofensiva na quarta-feira (29) e invadiram uma série de cidades e vilas no norte da província de Aleppo, controlada por Assad desde 2016.

Eles afirmam ter capturado a estratégica cidade de Saraqeb, um feito que, se confirmado, pode dificultar o envio de mais tropas governistas à região, dada a posição do local em uma das principais rodovias do país.

O regime sírio, apoiado pelo Irã e pela Rússia, negou que os rebeldes tenham alcançado Aleppo. Assad resiste no poder após 13 anos de guerra civil e controla boa parte do país, mas não conseguiu eliminar completamente os grupos rebeldes que buscam derrubá-lo do poder. Hoje, esses grupos têm como principal apoiador a Turquia, e os rebeldes afirmam que Ancara deu o sinal verde para a ofensiva surpresa.

Um dos comandantes rebeldes disse à agência de notícias Reuters que o avanço contra Aleppo foi bem sucedido graças a uma falta de apoio iraniano na região. Teerã viu grupos aliados na região sofrerem derrotas recentemente, como o Hamas na Faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano, envolvidos em uma guerra contra Israel e cujos líderes foram mortos pelo Estado judeu.

A ofensiva contra Aleppo é a maior na guerra civil síria desde 2020, quando a Rússia e a Turquia chegaram a um acordo para reduzir a intensidade do conflito. Damasco disse nesta sexta que os combates em Aleppo continua e que suas forças recebem apoio aéreo de Moscou e teriam causado baixas pesadas aos rebeldes.

A ONU expressou preocupação com os novos desdobramentos. "Combates intensos nos últimos dias já mataram 27 civis, incluindo uma criança de oito anos de idade", disse o vice-coordenador humanitário das Nações Unidas para a Síria, David Carden. "Civis e infraestrutura civil não são alvos legítimos e devem ser protegidos de acordo com a lei internacional."

A mídia estatal da Síria disse que quatro civis, incluindo dois estudantes, morreram depois que rebeldes bombardearam um dormitório universitário em Aleppo. Caças russos e sírios, por sua vez, atacaram as regiões próximas à fronteira com a Turquia na quinta para tentar repelir o avanço dos insurgentes.

O porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov chamou o ataque de uma violação da soberania síria. "Apoiamos as autoridades do país nos seus esforços para restaurar a ordem constitucional da região o mais rápido possível", afirmou.