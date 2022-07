Putin assina decreto que facilita caminho para ucranianos tirarem cidadania da Rússia

Agora, o decreto do líder russo estende a oferta de cidadania russa a ucranianos de qualquer região do país. A medida reforça a narrativa apresentada por Putin de que Rússia e Ucrânia formam um só povo, também já utilizada pelo Kremlin para justificar a ofensiva militar com o pretexto de "salvar" o país vizinho.

Antes, o procedimento era aplicável somente a residentes dos territórios que Kiev disputa com grupos separatistas pró-Moscou desde 2014, como as províncias de Donetsk e Lugansk —que Putin reconheceu como repúblicas independentes dias antes de ordenar a invasão da Ucrânia.

