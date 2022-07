Bolsonaro diz que ligará para presidente da Ucrânia em 18 de julho

Bolsonaro ainda lembrou que já teve uma conversa por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, no final de junho. Pouco antes de Moscou dar início à invasão no país vizinho, o brasileiro teve um encontro com Putin, numa agenda diplomática polêmica e criticada por países como os EUA.

"Trocamos algumas observações sobre o conflito que acontece ali próximo à Hungria, a questão Rússia e Ucrânia. Disse que no próximo dia 18 tenho um telefonema acertado com o Zelenski", afirmou o presidente.

Essa será a primeira vez que Bolsonaro irá falar com o líder da Ucrânia desde o início da guerra no Leste Europeu, em fevereiro deste ano.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta segunda-feira (11) que irá ligar para seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, no dia 18 de julho. A declaração foi dada após o encontro com a presidente da Hungria, Katalin Novák, em Brasília.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.