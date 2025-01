Protestos marcam véspera da posse presidencial de Maduro na Venezuela

Na véspera da posse presidencial na Venezuela, a oposição e o regime de Nicolás Maduro convocaram protestos em todo o país para esta quinta-feira (9), intensificando o clima de tensão. As manifestações, lideradas por María Corina Machado, que está clandestina, começaram em Caracas e capitais estaduais, mas o número de participantes foi menor do que o esperado.

