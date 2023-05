Primeira vacina do mundo contra bronquiolite é aprovada nos EUA

O vírus VSR é muito disseminado e contagioso e é conhecido, sobretudo, por causar bronquiolite (infecção dos brônquios pequenos) em crianças durante o inverno. No entanto, também afeta adultos e pode ser perigoso para os idosos quando provoca infecção respiratória (bronquiolite ou pneumonia). Segundo as autoridades sanitárias americanas, este vírus causa entre 6 mil e 10 mil mortes em pessoas maiores de 65 anos nos Estados Unidos.

Os Estados Unidos aprovaram, nesta quarta-feira (3), a primeira vacina do mundo contra o vírus sincicial respiratório (VSR), que causa a bronquiolite, para adultos de 60 anos ou mais, informaram as autoridades sanitárias. A autorização para a vacina Arexvy, da farmacêutica britânica GSK, "é um feito importante em termos de saúde pública na prevenção de uma doença que pode ser mortal", afirmou, em nota, Peter Marks, dirigente da FDA, a agência americana reguladora de medicamentos.

