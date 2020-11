Presidente interino do Peru renuncia após 5 dias no cargo

Manuel Merino anunciou sua renúncia da presidência interina do Peru, neste domingo (15) após apenas 5 dias no cargo.

A situação acontece em meio a uma onda de protestos no país, pedindo sua renúncia. Os protestos resultaram em duas mortes no último sábado, 102 pessoas feridas e 42 desaparecidas, conforme o coordenador nacional de direitos humanos do Peru.

Merino assumiu após Mari Vizcarra ser afastado da presidência pelo Congresso, acusado de aceitar propina durante o período como governador, acusação negada por ele. O Congresso aprovou o impeachment alegando "incapacidade moral". Peruanos foram às ruas protestar contra o impeachment de Vzcarra.