Presidente de Portugal promete promulgação rápida de novos vistos

Profissionais que trabalham remotamente para outros países -incluindo nômades digitais- foram contemplados com um visto especial, que exigirá a comprovação de rendimentos obtidos no exterior.

Os estrangeiros terão um prazo de 120 dias, prorrogável por mais 60, para conseguirem uma vaga. Caso isso não acontece período estabelecido, os imigrantes são obrigados a sair de Portugal e só podem fazer um novo pedido após um ano do fim da validade do visto anterior.

O projeto de uma ampla alteração no regime dos estrangeiros em Portugal teve tramitação acelerada no Parlamento, onde foi aprovado em três turnos em 21 de julho.

"Será promulgação imediata. Não tenho qualquer dúvida, não teve nenhum voto contra no Parlamento e teve uma maioria esmagadora a votar a favor. Representa um consenso nacional", justificou o chefe de Estado na tarde de quinta-feira (28), em declaração publicada no jornal Expresso.

