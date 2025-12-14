Polícia detém "pessoa de interesse" após ataque a tiros na Universidade Brown deixar dois mortos





Por Mrinmay Dey

14 Dez (Reuters) - A polícia de Providence deteve uma "pessoa de interesse" em conexão com o ataque a tiros na Universidade Brown, nos Estados Unidos, que deixou dois estudantes mortos e outras nove pessoas feridas na instituição da Ivy League.

Kristy DosReis, diretora de informações para segurança pública, disse à Reuters que uma pessoa de interesse estava sob custódia policial após o ataque na universidade norte-americana.

Oscar Perez, chefe de polícia de Providence, disse a repórteres que um suspeito foi detido na manhã deste domingo e que, no momento, não estão procurando por mais ninguém.

As autoridades se recusaram a divulgar detalhes sobre o indivíduo, visto que a investigação permanece em andamento.

O prefeito de Providence, Brett Smiley, afirmou que as sete pessoas feridas na Universidade Brown estão em condição estável. Uma permanece em estado crítico, porém estável, enquanto outra já recebeu alta, acrescentou.

Smiley afirmou que a ordem de confinamento para os bairros próximos foi suspensa após a prisão, mas algumas ruas permanecem fechadas enquanto os investigadores trabalham no local. Os moradores devem esperar uma presença policial visível em toda a cidade, disse ele.

"Os moradores de Providence podem respirar um pouco mais aliviados esta manhã", acrescentou Smiley.

Brown afirmou neste domingo que a polícia também havia suspendido a ordem de confinamento para o campus em Rhode Island.

Mais de 400 agentes da lei foram mobilizados no sábado para a busca de um suspeito que havia entrado armado em um prédio onde estudantes faziam provas.

O acesso a algumas partes do campus permanecia restrito neste domingo, enquanto a polícia mantinha um perímetro de segurança ao redor do Minden Hall e dos prédios de apartamentos próximos, informou a Brown, que possui centenas de edifícios, incluindo salas de aula, laboratórios e dormitórios.

No sábado, as ruas ao redor do campus estavam repletas de veículos de emergência enquanto as forças policiais procuravam o atirador.

Agentes do FBI e o Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos estavam trabalhando em conjunto com a polícia local e estadual.

As autoridades divulgaram um vídeo de um suspeito, um homem possivelmente na casa dos 30 anos e vestido de preto. O vice-chefe de polícia de Providence, Timothy O'Hara, disse no sábado que o indivíduo pode ter usado máscara, mas as autoridades não tinham certeza.

Os investigadores recolheram cápsulas de balas no local, acrescentou O'Hara.

O atirador fugiu após disparar contra estudantes em uma sala de aula no prédio de engenharia Barus & Holley da Universidade Brown, onde as portas externas estavam destrancadas enquanto as provas estavam sendo realizadas, disseram as autoridades.

A presidente da Universidade Brown, Christina Paxson, disse a repórteres que todas ou quase todas as vítimas eram estudantes "Este é o dia que esperamos que nunca aconteça, mas aconteceu", acrescentou.

DEBAIXO DAS MESAS POR HORAS

À medida que a notícia do ataque a tiros se espalhava, a escola orientou os alunos a permanecerem em seus alojamentos.

Chiang-Heng Chien, estudante da Universidade Brown, contou à emissora local WJAR que estava trabalhando em um laboratório com outros três estudantes quando viu a mensagem sobre o atirador ativo a um quarteirão de distância. Eles ficaram escondidos embaixo das carteiras por cerca de duas horas, disse.

O governador de Rhode Island, Daniel McKee, prometeu que o atirador será levado à justiça.

O presidente Donald Trump disse a repórteres na Casa Branca, no sábado, que havia sido informado sobre a situação, que ele classificou como "terrível".

Em comparação com muitos países, os tiroteios em massa em escolas, locais de trabalho e locais de culto são mais comuns nos Estados Unidos, que possuem algumas das leis de armas mais permissivas do mundo desenvolvido. O Gun Violence Archive, que define tiroteios em massa como qualquer incidente em que quatro ou mais vítimas foram baleadas, contabilizou 389 deles este ano nos EUA, incluindo pelo menos seis em escolas.

No ano passado, os EUA registraram mais de 500 ataques a tiros em massa, segundo o arquivo.

(Reportagem de Mrinmay Dey, em Bengaluru, Chris Prentice, em Nova York, Jason Lange, em Washington, e Svea Herbst e Keval Singh, em Cingapura)