Nilton Lins

Vídeo mostra momento em que civil desarma atirador durante tiroteio na Austrália; veja

Por Portal Do Holanda

14/12/2025 9h46
Mundo



 

 

Um vídeo que circula nas redes sociais desde a manhã deste domingo (14) mostra o momento em que um homem desarma um dos atiradores durante o tiroteio ocorrido na praia de Bondi Beach, em Sydney. As imagens registram o civil se escondendo atrás de veículos antes de surpreender o suspeito e retirar a arma de suas mãos, em meio ao pânico generalizado.

O episódio ocorreu durante um ataque a tiros que deixou ao menos 12 mortos e 11 feridos, incluindo dois policiais, segundo a polícia australiana. As autoridades informaram que dois atiradores participaram da ação; um deles morreu e o outro foi detido. O local estava lotado, com mais de mil pessoas reunidas para um evento público.

De acordo com a polícia de Nova Gales do Sul, o ataque aconteceu durante uma celebração do festival judaico de Hanukkah e foi classificado como um ato terrorista. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram cenas de caos, com pessoas correndo, sons de disparos e sirenes, enquanto equipes de emergência atuavam para socorrer as vítimas.

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, destacou a coragem dos civis que “correram em direção ao perigo” para ajudar outras pessoas e salvar vidas. Ele afirmou que as imagens são angustiantes e reforçou que a operação policial continua em andamento, com a recomendação de que a população evite a região de Bondi Beach.

