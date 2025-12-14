Diretor de série da Netflix é preso após desviar milhões para gastos pessoais





O diretor Carl Erik Rinsch, de 48 anos, foi condenado na quinta-feira (11) por fraude, lavagem de dinheiro e transação monetária ilegal, segundo informou a promotoria dos Estados Unidos. De acordo com o jornal The New York Times, ele utilizou recursos destinados ao desenvolvimento de uma série para a Netflix em investimentos e gastos pessoais. Rinsch está preso desde março.

Em nota enviada por e-mail, o advogado do cineasta criticou a decisão judicial. Para a defesa, o veredito representa um erro e pode abrir um precedente perigoso para artistas envolvidos em disputas contratuais e criativas com grandes empresas do setor de mídia, que poderiam acabar sendo processados criminalmente pelo governo federal.

Segundo a acusação, Rinsch recebeu investimentos da Netflix entre 2018 e o início de 2020 para produzir a série Conquest. Em vez de aplicar o dinheiro na produção, ele teria transferido os valores para uma conta pessoal de corretagem e utilizado os recursos para negociar títulos financeiros.

A Netflix cancelou o projeto no início de 2021. Após ser informado da decisão, Rinsch teria gasto o restante do dinheiro em hotéis de luxo, carros caros e móveis de alto padrão, incluindo um colchão artesanal avaliado em US$ 439 mil. Ao todo, a plataforma investiu US$ 11 milhões para a finalização da série e teve um prejuízo estimado em US$ 55 milhões. Nenhum episódio chegou a ser produzido.