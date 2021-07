Peixe raro tropical de 45 kg surge na costa de Oregon

De acordo com o jornal Daily Star, em uma praia no estado de Oregon, nos Estados Unidos, a surgimento de um peixe raro, com um metro de comprimento e 45 kg, deixou as autoridades intrigadas. O animal de cor laranja e cinza metálico nunca havia sido visto no local.

O peixe chamado de “peixe-opas”, o animal já é muito conhecido por estudiosos. Entretanto, o peixe encontrando no mar norte-americano surpreendeu por apresentar características únicas, como sua coloração e o lugar que foi encontrado.

O esqueleto do animal será levado ao Museu Marítimo do Rio Columbia, onde análises serão feitas pesquisas. Depois de descobrirem o animal na costa, o peixe foi levado por um aquário privado do estado, o Seaside Aquarium, que divulgou as fotografias no Facebook. Veja as imagens: