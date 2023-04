Papa Francisco participa da missa de Domingo de Ramos na Praça de São Pedro

Foi a segunda internação de Francisco, 86 anos, no Gemelli. Em 2021, ele passou 10 dias no local para se recuperar de uma cirurgia no cólon. Horas antes de receber alta, Francisco visitou o serviço de Oncologia Pediátrica e Neurocirurgia Infantil do hospital e batizou um bebê chamado Miguel Angel.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O papa Francisco presidiu uma missa de Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, neste domingo (2), um dia depois de receber alta do Policlínico Gemelli, em Roma. O papa passou por um tratamento após ser diagnosticado com bronquite infecciosa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.