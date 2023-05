Noiva morre atropelada ao sair de festa de casamento

Dados do carro de Jamie indicam que ela estava dirigindo a 105 km/h em uma pista de 40 km/h. Segundo o diretor do Departamento de Segurança Pública de Folly Beach, Andrew Gilreath, o carrinho de golfe em que os noivos estavam era legalizado para dirigir à noite.

Samantha Miller, 34, morreu atropelada ao sair de sua festa de casamento em uma praia da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na semana passada quando ela e o noivo, Aric Hutchinson, 36, saíam do local em um carrinho de golfe.

