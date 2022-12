Mulher desliga respirador de outra paciente em hospital por se incomodar com barulho

Segundo o Extra, a mulher de 72 anos acabou presa suspeita de tentativa de homicídio da outra paciente, de 79, de acordo com o "NY Post". A paciente mais velha foi submetida a procedimento de ressuscitação e, agora, está na UTI do mesmo hospital.

Uma mulher que não teve o nome revelado se incomodou com o barulho do respirador artificial de sua colega de quarto em um hospital de Mannheim, na Alemanha, e o desligou. A paciente que respirava pelo equipamento quase morreu. O caso ocorreu no início desta semana.

