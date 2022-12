Caminhão de Natal da Coca-Cola pega fogo durante carreata; veja

‼️‼️O caminhão da Coca-Cola no comercial de Natal de Bucareste pegou fogo. O motorista conseguiu sair, mas toda a mercadoria que continha foi perdita.ai vc me perguntar e o kiko pic.twitter.com/MM4emA0VJB

As causas do acidente não foram divulgadas. Os bombeiros atenderam a ocorrência.

Um vídeo do momento foi publicado no TikTok, mostrando o caminhão andando em chamas, enquanto estava em uma avenida da cidade.

