Menino de 8 anos é encontrado dentro de esgoto após ficar 1 semana desaparecido

Um menino de 8 anos foi encontrado dentro de um esgoto após ficar 1 semana desaparecido em Oldemburgo, na Alemanha.

O menino identificado apenas como "Joe" foi localizado após um morador ouvir gemidos de dentro do canal de drenagem que fica perto da casa em que ele mora com os pais. O homem acionou a emergência e socorristas removeram o menino vivo após retirarem a tampa de proteção do esgoto.

Segundo o pai da criança, Joe passa bem apesar de ter ficado dias no local. Ele agradeceu a polícia e aos moradores pela ajuda nas buscas. Segundo a polícia, a criança não conseguiu sair sozinha do bueiro por conta do peso da tampa de proteção.

Agora a polícia apura sobre como o menino foi parar dentro do esgoto, e câmeras devem ajudar na investigação.