Ao menos 51 pessoas são encontradas mortas em caminhão abandonado nos EUA

SÃO PAULO, SP, E GUARULHOS, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos 51 pessoas, 39 homens e 12 mulheres, foram encontradas mortas nesta segunda (27) dentro e ao redor de um caminhão abandonado na cidade de San Antonio, no estado do Texas, nos EUA. Há suspeita de que as vítimas sejam imigrantes que entraram no país de maneira irregular.

Outras 16 pessoas, incluindo quatro crianças, foram encontradas vivas e levadas a hospitais locais —alguns dos sobreviventes tiveram insolação, segundo os bombeiros. O Departamento de Segurança Interna dos EUA investiga o caso, e policiais fazem buscas para encontrar o motorista do veículo.

A causa das mortes é desconhecida. O chanceler do México, Marcelo Ebrard, chamou o caso de tragédia e afirmou que o cônsul mexicano se dirigia à região. Ele atualizou o número de mortos e informou que, das 51 vítimas, 22 eram do México, 7, da Guatemala, e 2, de Honduras. As demais não foram identificadas.

As nacionalidades são as principais entre as detenções realizadas pela patrulha dos EUA na fronteira sul do país. Durante o último ano fiscal, encerrado em setembro passado, 1,7 milhão de migrantes foram detidos, uma cifra recorde. De lá até maio deste ano, mais de 1,5 milhão de detenções foram relatadas, de acordo com o Serviço de Alfândegas e Proteção das Fronteiras (CBP, na sigla em inglês).

"A situação dos imigrantes em busca de refúgio é sempre uma crise humanitária", disse o prefeito de San Antonio, Ron Nirenberg. "Mas, nesta noite, estamos lidando com uma terrível tragédia humana."

San Antonio fica a cerca de 250 km da fronteira com o México e é um importante ponto de passagem para imigrantes que vão do Texas para outros estados dos EUA. Há uma onda de calor na região, o que deixa os imigrantes mais vulneráveis —nesta segunda, a temperatura máxima registrada foi de 39,4º C.

O caminhão foi deixado perto de uma ferrovia e de um terreno com carros abandonados em uma área remota na zona sul da cidade. Imagens em redes sociais mostram viaturas e ambulâncias ao redor do veículo. A área é conhecida pelos moradores da região como ponto de desembarque para imigrantes, disse ao jornal The New York Times a dona de casa Ruby Chavez, 53, que vive perto do local. ​

O caminhão foi descoberto por um funcionário de uma empresa que teria ouvido gritos de socorro, disse o chefe do departamento de polícia de San Antonio, William McManus. Três pessoas foram detidas.

Segundo o jornal local San Antonio Express-News, uma empresa de transportes no sul do Texas alegou que o veículo encontrado foi clonado a partir de um dos caminhões de sua frota —seriam dois veículos diferentes, mas com a mesma cor e com os mesmos números de identificação.

O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, usou o caso para criticar o presidente dos EUA. "Essas mortes estão na conta de [Joe] Biden. São o resultado de suas políticas mortais de fronteira aberta."

Abbott é crítico ferrenho da imigração e usa a questão com frequência para criticar Biden. Diferentemente do que disse, porém, as fronteiras permanecem fechadas para a maioria dos migrantes sob a justificativa da política conhecida como Título 42 —iniciada por Donald Trump e sustentada por Biden.

Em um comunicado, o líder americano afirmou que "essa tragédia foi provocada por contrabandistas ou traficantes" que "exploram" os imigrantes "sem respeito por suas vidas".

A regra permite impedir a entrada de estrangeiros durante emergências sanitárias. Na prática, os imigrantes nem sequer têm o direito de realizar o pedido de asilo, já que são barrados antes disso. Especialistas apontam que, num efeito rebote, a medida apenas multiplicou o número de detenções, já que vários imigrantes e refugiados fazem tentativas reincidentes de cruzar a fronteira.

O episódio desta segunda não é o primeiro do tipo no país. Em 2017, dez pessoas morreram dentro de um veículo encontrado pela polícia de San Antonio num estacionamento de uma rede de supermercados. O motorista foi acusado de contrabando de migrantes e condenado a prisão perpétua no ano seguinte.

A imigração irregular foi um dos assuntos discutidos por Biden na Cúpula das Américas, reunião de líderes do continente que aconteceu no começo do mês. Lá, os EUA divulgaram uma declaração com outras 19 nações sobre trabalhar por um outro modelo de migração na região. Em linhas gerais, o texto propôs ações para obter financiamento de bancos internacionais para questões migratórias, o reforço de modelos de migração temporária para trabalho e a retomada de programas de reagrupamento familiar.