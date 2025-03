Marchas pela igualdade de gênero reúnem mulheres pelo mundo

Na Bolívia, um país com altos índices de violência contra mulheres, os protestos começaram na véspera do Dia Internacional das Mulheres. Manifestantes marcharam em frente a órgãos como o Ministério da Justiça para denunciar impunidade nos casos de violência de gênero. Já em Londres, o grupo Million Women Rise levou às ruas cartazes com mensagens como “Interrompam o silêncio”, reforçando o pedido por ações contra abusos e violência.

Milhares de pessoas participaram de manifestações neste sábado (8), em diversos países, para marcar o Dia Internacional das Mulheres. Os atos ocorreram em cidades como Madri, Londres e regiões da Bolívia, com pautas que incluem igualdade salarial e o fim da violência de gênero. As marchas reuniram vozes diversas em um movimento global de reivindicação por direitos.

