Marchas pela igualdade de gênero marcam Dia das Mulheres pelo mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milhares de pessoas se manifestaram nas ruas de países como Espanha, Inglaterra e Bolívia neste sábado (8) para marcar o Dia Internacional das Mulheres e exigir direitos como a igualdade salarial e o fim da violência de gênero.

Em Madri, a marcha ocorreu sob chuva torrencial e reuniu mais de 25 mil pessoas, segundo autoridades locais. A manifestação na cidade é uma das maiores em um país pioneiro na Europa na luta contra a violência de gênero.

"A luta está longe de terminar", disse à agência de notícias AFP Rosa Muñoz Alcalá, 67. "Queremos igualdade real, não igualdade barata ou igualdade para parecer boa", disse a aposentada, exigindo que as mulheres "ganhem o mesmo que os homens e tenham as mesmas posições de poder".

Em Londres, a marcha Million Women Rise, que protesta todos os anos na semana do 8 de Março, pediu o fim da violência contra as mulheres —principal pauta do grupo. "Interrompam o silêncio", dizia um dos cartazes nas ruas da capital inglesa.

Na Bolívia, um dos países mais violentos contra mulheres na América do Sul, as manifestantes iniciaram os protestos na véspera. A passeata passou pelos prédios do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República e do Ministério da Justiça enquanto elas gritavam contra a impunidade em casos de violência de gênero.