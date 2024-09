Lula compara governança da ONU com roupa que não cabe mais em chamado para Cúpula do Futuro

"Gostaríamos que todos fossem à Cúpula do Futuro com a ambição de promover reformas efetivas", afirma ainda, citando o Conselho de Segurança, o Banco Mundial e o FMI.

"Assim como acontece com qualquer criança que cresce e amadurece, as roupas que vestimos em 1945 já não nos cabem mais. Há mais de vinte anos temos falado sobre a reforma da governança global. Estamos correndo em círculos. Chegou a hora de agir", diz Lula, no vídeo.

Na publicação, ele faz um chamado para Cúpula do Futuro, evento da ONU para discutir novos acordos de cooperação e governança na instituição. Dentre os temas, está a reforma do Conselho de Segurança, onde o Brasil pleiteia uma vaga historicamente.

