Japão confirma 2 atletas infectados com covid-19 em Vila Olímpica de Tóquio

O Japão confirmou neste domingo (18), que dois atletas que estão hospedados na Vila Olímpica de Tóquio testaram positivo para covid-19. Os nomes dos atletas e suas respectivas delegações não foram divulgadas.

A novidade acendeu o alerta vermelho entre as autoridades, já que um dia antes, outro caso da doença foi detectado em um popular que não tem relação nenhuma com os atletas ou com os preparativos das Olimpíadas.

O caso dos atletas preocupa ainda mais, porque cerca de 6 mil esportistas estarão concentrados no local para as disputas do evento.

Eles vêm de vários países e o medo é que isso promova uma nova onda da covid-19 no Japão e se espalhe para outros lugares. A população local não apoia o evento e acredita que Comitê Olímpico Internacional (COB) está cometendo um grande erro ao realizar os jogos.