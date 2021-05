Japão aprova uso das vacinas da Moderna e da AstraZeneca

As vacinas contra a covid da Moderna e da AstraZeneca foram aprovadas nesta sexta-feira (21) no Japão.

Com as aprovações, a vacinação deve ser acelerada no país a apenas 63 dias dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Até então, apenas a Pfizer tinha sido autorizada no país.

Segundo dados do "Our World in Data", projeto ligado à Universidade de Oxford, foram aplicadas 7,5 milhões de doses até o momento, o equivalente a apenas 6 doses a cada 100 habitantes.

O número está muito abaixo da média mundial (20) e de países que são referência na vacinação contra a Covid-19, como Israel (121), Chile (88), Reino Unido (85) e Estados Unidos (82).