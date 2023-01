Itamaraty pede que brasileiros adiem viagens ao Peru, que enfrenta crise

A crise política no país se agravou em 7 de dezembro, quando o então presidente Pedro Castillo fez um pronunciamento em que disse que iria instituir um "governo de emergência excepcional" a fim de convocar novas eleições e, posteriormente, mudar a Constituição do Peru.

As multidões nas ruas pedem a renúncia de Boluarte, o fechamento do Congresso, uma mudança na Constituição e a libertação de Castillo.

As manifestações tinham parado durante o feriado de Natal, mas retornaram após a virada do ano. Além dos atos, algumas pessoas fazem greve contra o novo governo, da presidente Dina Boluarte.

Um mês depois do impeachment do ex-presidente peruano Pedro Castillo os protestos continuam, apesar de o país ter decretado estado de emergência.

