Israel lança ataque aéreo contra Síria

Israel lançou um ataque aéreo contra o porto de Latakia, na Síria, nesta terça-feira (28), provocando incêndios. Até o momento, não houve informações de feridos. A imprensa estatal síria informou que "o inimigo israelense realizou um ataque aéreo com vários mísseis do Mediterrâneo...contra o campo de contêineres do porto de Latakia".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.