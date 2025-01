Influenciador morre após aceitar desafio de beber em festa de fim de ano

Thanakarn, que vendia guirlandas, ganhou popularidade com suas improvisações de rap para atrair clientes, que viralizaram nas redes sociais. Vídeos anteriores mostram o jovem aceitando outros desafios perigosos em troca de dinheiro, incluindo o consumo de álcool, desinfetante para as mãos e wasabi.

De acordo com o The Independent, o incidente ocorreu na noite de 25 de dezembro. Thanakarn teria sido contratado por 30 mil bahts (aproximadamente R$ 5,4 mil) para beber whisky em uma festa. O influenciador, conhecido por aceitar desafios semelhantes em troca de dinheiro, consumiu duas ou três garrafas de 350 ml da bebida.

