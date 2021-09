Índia fica em alerta após morte de criança com vírus nipah

Uma criança de 12 anos morreu, neste domingo (05), após ser infectado com o vírus nipah. O caso ocorreu na Índia e a doença é menos contagiosa que a Covid-19, no entanto, sem cura ou vacina, uma chance de aproximadamente 20% de sintomas neurológicos entre os sobreviventes e uma taxa de mortalidade de aproximadamente 75%, de acordo com a CBS News.

As autoridades indianas estão em alerta com o surto e, segundo o Olhar Digital, cerca de 188 pessoas testaram positivo e estão em isolamento após entrar em contato com o menino.