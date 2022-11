Incêndio em cafeteria na Rússia deixa ao menos 15 mortos e 5 feridos

Imagens da televisão estatal russa mostraram dezenas de bombeiros tentando conter o fogo, que engoliu o estabelecimento. Cerca de 50 profissionais foram mobilizados e 20 veículos utilizados na ação. Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma placa com o nome do lugar, Poligon, em chamas.

As equipes de resgate conseguiram retirar aproximadamente 250 pessoas do local, que além de boate funciona também como bar e café. Os feridos receberam assistência médica e não correm risco de morte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.