Segundo informações do Daily Star, o homem, que não teve a identidade revelada, diz que os profissionais de saúde do hospital amputaram sua perna sem que houvesse permissão.

MACEIÓ, AL (UOL-FOLHAPRESS) - Um homem natural da Tailândia está processando um hospital após dar entrada na unidade de saúde com problema na sola do pé e ter a perna esquerda amputada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.