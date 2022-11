Lula se encontra com presidente português em agenda pós-COP

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou na tarde desta sexta-feira (14h, pelo horário de Brasília) com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, residência oficial em Lisboa.

O encontro foi registrado rapidamente pela imprensa brasileira e portuguesa, mas não houve, pelo menos por ora, coletiva de imprensa com ambos. Também está previsto que Lula tenha uma reunião com o primeiro-ministro do país, António Costa, durante a noite (fim da tarde no Brasil).

Às 15h13 (horário de Brasília), a emissora CNN Brasil mostrou Lula e Rebelo saindo da reunião um do lado do outro. Ambos conversaram rapidamente, apertaram as mãos, deram "tapinhas" um nas costas do outro e deixaram o espaço juntos e acompanhados pelo ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT).

Lula falou brevemente com a imprensa, mas a emissora não transmitiu a rápida conversa com os jornalistas que estavam no local.

Lula chegou a Portugal direto do Egito, onde participou nos últimos dias da conferência do clima da ONU, a COP27. O petista foi elogiado pela imprensa internacional pelo discurso de combate às mudanças climáticas e à destruição ambiental, principalmente na Amazônia.

Já na capital portuguesa, um vídeo que circula nas redes sociais mostra o presidente eleito sendo cumprimentado por apoiadores na saída de um restaurante.

Segundo integrantes da campanha de Lula, a ida a Portugal e os acenos feitos à comunidade internacional durante a COP demonstram vontade de Lula de restabelecer laços fragilizados durante o governo Bolsonaro.