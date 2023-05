‘Grávida’ é presa com 1,5 kg de cocaína escondida em barriga falsa

Nervosa, Cemeka saiu correndo e deixou cair a barriga falsa com as drogas. O casal foi preso em flagrante.

De acordo com a CBS News, o casal Anthony Miller e Cemeka Mitchem foi abordado por uma blitz na Interestadual 85, e quando foram questionados sobre a gravidez de Cemeka, deram informações contraditórias sobre o nascimento do “bebê”.

Um mulher foi presa com 1,5 quilo de cocaína que escondia em uma barriga falsa simulando uma gravidez, na Carolina do Sul, nos EUA. O caso aconteceu em 12 de abril, mas foi divulgado, nesta segunda-feira (15) pela Polícia de Anderson County.

