Genética: Garota de 13 anos é curada de câncer com células modificadas

Assim como na Inglaterra, no Brasil também há estudos que usam essa mesma tecnologia, segundo o oncologista Martin Bonamino. Mas o estudioso do INCA pondera que serão necessários alguns anos de testes clínicos para que o tratamento possa chegar ao Brasil ou ser aplicado também em outros tipos de câncer.

O pesquisador do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, Martin Bonamino, avalia que o tratamento aplicado na adolescente inglesa pode ser revolucionário.

De toda forma, o novo método tem empolgado a comunidade científica, que agora espera testar a técnica em outros pacientes com o mesmo câncer e até em pessoas com outros tumores para confirmar a capacidade de cura desse tratamento.

A jovem inglesa não estava respondendo às quimioterapias convencionais, então a equipe médica de um hospital infantil em Londres resolveu testar a nova técnica e as células modificadas foram capazes de combater as células cancerígenas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.