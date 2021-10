Gangue sequestra 14 missionários americanos e 3 crianças no Haiti

Um grupo de 17 missionários cristãos americanos, entre eles três crianças, foram sequestrados por uma gangue no Haiti, após visitarem um orfanato na cidade de Porto Príncipe.

De acordo com as autoridades locais, as vítimas estavam em um ônibus a caminho de Titanyen, quando foram interceptados por um grupo chamado “400 mawozo”.

Os integrantes montaram obstáculos em uma estrada localizada em uma área dominada por eles. Todas as pessoas que estavam no ônibus, incluindo as crianças e também cidadãos haitianos, foram levados.

As forças de segurança do Haiti e dos Estados Unidos trabalham juntas para tentar resgatar os reféns.

Desde a morte do presidente Jovenel Moise, assassinado em casa, várias gangues têm se formado no Haiti e os sequestros têm se tornado cada vez mais frequentes no país.

Para estes grupos, esta é uma forma rápida de ganhar dinheiro, uma vez que o país atravessa uma grave crise econômica.