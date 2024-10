Fischer-Price faz novo recall de 2 milhões de balanços após morte de 5 bebês

A Fischer-Price anunciou nesta quinta-feira (10) o recall de mais de 2 milhões de balanços após cinco bebês morrerem por sufocamento, devido ao produto.

Os modelos são da linha Snuga, vendida nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e não estão à venda oficialmente no Brasil, mas podem ser encontrados em sites de brinquedos importados e de venda de segunda mão.

O Snuga Swing é um balanço infantil com movimento automático e a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA (CPSC, na sigla em inglês) e a empresa alertaram para o uso do produto durante o sono das crianças e para o risco causado pela adição de materiais como cobertores e lençóis no assento.

Segundo o órgão, foram relatadas cinco mortes de bebês entre 1 e 3 meses quando o balanço foi utilizado para fazê-los dormir. Os bebês, na maioria dos casos, estavam sem cinto de segurança e com itens a mais no balanço, como cobertores.

O órgão sugeriu remover o encosto da cabeça e do suporte do corpo nos balanços automáticos quando o bebê estiver acordado, e recomendou nunca deixar um bebê no produto sem supervisão.

Outro recall - Em 2019, a Fischer-Price já havia feito um recall de cadeiras de balanço de bebê, do modelo Rock'n Play Sleeper, após indícios de que as cadeiras provocaram cerca de 30 mortes em uma década.