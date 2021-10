Fantasiado de Coringa, homem ataca trem com faca e deixa 10 feridos

Em um vídeo que circula no Twitter mostra os passageiros tentando fugir do vagão e saindo pelas janelas do trem.

O ataque ocorreu na estação rodoviária quando as pessoas estavam se deslocando para festas de Halloween, no centro da cidade. A imprensa local informou que o homem de 24 anos também espalhou um líquido provocando um princípio de incêndio.

