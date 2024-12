Europa já debate como devolver refugiados para a Síria

A sigla de ultradireita venceu as eleições parlamentares, em setembro, mas não consegue formar uma aliança para governar. Seu discurso anti-imigração, no entanto, molda o comportamento das outras legendas, como ocorre na Alemanha. "Essa gente tem que voltar para casa o mais rápido possível", afirmou, por exemplo, Alice Weidel, líder da AfD, o partido de extrema direita alemão que ocupa o segundo lugar nas pesquisas eleitorais.

O relativo tom de embaraço alemão não se repetiu na vizinha Áustria, em que a pasta equivalente descreveu o congelamento do processo como "ordens do primeiro-ministro Karl Nehammer". "Instruí o ministério a preparar um programa de repatriação e deportação", disse nas redes sociais o político conservador, que tenta montar uma coalizão sem o Partido da Liberdade.

À tarde, mesmo sem a poeira baixar, o Ministério do Interior confirmou que os pedidos de asilo de sírios seriam colocados no fim da fila até uma análise mais detalhada da situação.

Thorsten Frei, líder da CDU, foi mais longe, afirmando que, juridicamente, o argumento de asilo perdeu seu objeto, que é o risco de viver sob a ditadura Assad. A CDU, que forma um grupo parlamentar comum com a CSU no Parlamento, é a sigla favorita para as eleições de fevereiro, o que explica a agilidade dos comentários.

Já no fim de semana, políticos de diferentes matizes passavam com certa facilidade da política externa para a interna. Nesta segunda-feira (9), o tema cresceu ainda mais. "É preciso considerar a possibilidade de acelerar o regresso dos sírios para sua pátria", declarou Markus Söder, líder da CSU, durante um evento em Munique.

Segundo o Acnur, a agência da ONU para refugiados, quatro nações são responsáveis por 65% dos refugiados do mundo neste momento. A Síria lidera a fila, à frente de Venezuela, Ucrânia e Afeganistão. Do outro lado, os maiores receptores são Irã, Turquia, Colômbia, Alemanha e Uganda. Não é preciso muito conhecimento de geopolítica para entender quem é o ponto fora da curva na lista.

