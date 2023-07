EUA dizem ter matado líder do Estado Islâmico na Síria com drones

Os EUA intensificaram os seus ataques contra suspeitos do Estado Islâmico nos últimos anos. O resultado de ofensiva levou à morte ou a prisão dos mentores do grupo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os EUA anunciaram neste domingo (9) uma operação militar do país que matou um líder do Estado Islâmico na região leste da Síria. De acordo com informações do comando americano, o ataque foi feito com drones.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.