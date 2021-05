Entenda como funciona o sistema de Israel que intercepta mísseis no ar

Nos últimos anos, avanços em inteligência artificial aumentaram a capacidade do sistema para rastrear e calcular as trajetórias dos mísseis inimigos, ampliando a precisão das interceptações. Para cortar gastos, se o sistema avaliar que o míssil se dirige a uma área inabitada, ele não é abatido.

Israel tem dez baterias de mísseis do tipo, segundo dados do Global Affair Strategic Studies, da Universidade de Navarra. Elas ficam posicionadas perto de cidades israelenses e de outras áreas estratégicas, e cada uma tem a capacidade de proteger uma área em torno de 150 km².

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As cenas de mísseis sendo interceptados no ar em cidades israelenses nos últimos dias chamaram a atenção para o sistema antimísseis de Israel, que diz ser capaz de conter 90% dos projéteis disparados contra o país.

